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«Зенит» победил «Ростов» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

Алина Савинова
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16 апреля. «Зенит» победил «Ростов» во втором матче Кубка России.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет на 57-й минуте матча открыл Александр Соболев, гол которого в первом тайме был отменен из-за офсайда. На 64-й минуте Матео Кассьерра увеличил преимущество сине-бело-голубых.

Питерская команда по сумме двух игр (1:0; 2:0) вышла в финал пути РПЛ Кубка России. На этой стадии «Зенит» сыграет против победителя противостояния ЦСКА — московское «Динамо» (первый матч — 2:1).

«Ростов» опустился в нижнюю сетку и во втором этапе 1/2 финала пути регионов Кубка России встретится на выезде с «Локомотивом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ростов
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