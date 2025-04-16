«Зенит» победил «Ростов» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

«Зенит» обыграл «Ростов» в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет на 57-й минуте матча открыл Александр Соболев, гол которого в первом тайме был отменен из-за офсайда. На 64-й минуте Матео Кассьерра увеличил преимущество сине-бело-голубых.

Питерская команда по сумме двух игр (1:0; 2:0) вышла в финал пути РПЛ Кубка России. На этой стадии «Зенит» сыграет против победителя противостояния ЦСКА — московское «Динамо» (первый матч — 2:1).

«Ростов» опустился в нижнюю сетку и во втором этапе 1/2 финала пути регионов Кубка России встретится на выезде с «Локомотивом».