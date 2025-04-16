«Динамо» Москва и ЦСКА встретятся в полуфинале пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» и ЦСКА встречаются в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в среду, 16 апреля, начинается в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. За ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В первой игре полуфинаоа армейцы победили динамовцев со счетом 2:1.

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16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва)

В финале пути РПЛ победитель этой пары сыграет с победителем пары «Зенит» — «Ростов». Проигравший во втором этапе полуфинала пути регионов встретится со «Спартаком».