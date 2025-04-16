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Карраскаль заявил, что поддерживает контакт с игроками ЦСКА

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, с кем из игроков ЦСКА он поддерживает контакт.

«Я добрый и веселый человек, который не ищет проблем. И в ЦСКА у меня были отличные отношения как с русскими футболистами, так и с иностранцами, а также с сотрудниками клуба. Я всегда старался улыбаться и относиться ко всем с уважением, так что у меня остались добрые отношения с парнями, и мы всегда с удовольствием общаемся перед матчами», — цитирует футболиста пресс-служба «Динамо».

Карраскаль выступал за армейцев с ферваля 2022 года по август 2023 года.

В этом сезоне на счету 26-летнего колумбийца 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и ЦСКА пройдет 16 апреля на «ВТБ Арене». Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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