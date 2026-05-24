Гонорар судей суперфинала Кубка превысит 1 миллион рублей

По данным «СЭ», общая сумма гонораров рефери за обслуживание суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» превысит 1 миллион рублей.



Если смета расходов на вознаграждения, утвержденная в июне прошлого года, не увеличилась, судье Иналу Танашеву заплатят 400 тысяч рублей, первому и второму ассистентам Рустаму Мухтарову и Адлану Хатуеву — по 200 тысяч, резервному судье Евгению Буланову — 100 тысяч, резервному ассистенту Денису Петрову — 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) Артуру Федорову — 200 тысяч, ассистенту ВАР (АВАР) Сергею Цыганку — 100 тысяч. Гонорар инспектора Николая Левникова составит 200 тысяч рублей.



Матч пройдет сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.