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Гонорар судей суперфинала Кубка превысит 1 миллион рублей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Инал Танашев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», общая сумма гонораров рефери за обслуживание суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» превысит 1 миллион рублей.

Если смета расходов на вознаграждения, утвержденная в июне прошлого года, не увеличилась, судье Иналу Танашеву заплатят 400 тысяч рублей, первому и второму ассистентам Рустаму Мухтарову и Адлану Хатуеву — по 200 тысяч, резервному судье Евгению Буланову — 100 тысяч, резервному ассистенту Денису Петрову — 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) Артуру Федорову — 200 тысяч, ассистенту ВАР (АВАР) Сергею Цыганку — 100 тысяч. Гонорар инспектора Николая Левникова составит 200 тысяч рублей.

Матч пройдет сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
24 мая, 18:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:1
Краснодар
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция суперфинала Кубка России 24&nbsp;мая 2026 года.«Спартак» — «Краснодар» в суперфинале Кубка России: онлайн-трансляция

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Инал Танашев (судья)
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