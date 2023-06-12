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Сегодня, 15:32

Агент Мендеса заявил, что футболист сделает тату в честь победы в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса заявил, что чилиец сдержит обещание и сделает тату в честь победы в FONBET Кубке России по футболу.

«Виктор счастлив, он знал, что команда очень давно не побеждала в национальном Кубке и хотел войти в историю. Почему не вышел в старте? Это решение тренерского штаба, но главное, что Мендес все равно сыграл и принес пользу. Я его поздравил, думаю, в скором времени вы увидите у него тату, посвященное трофею ЦСКА. Для него же сезон пока не закончен, сейчас он поедет в расположение сборной Чили», — приводит слова Флуха Metaratings.ru.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-mendesa-viktor-sdelaet-tatu-posvyashyonnoe-pobede-cska-v-kubke-rossii-258165/
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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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