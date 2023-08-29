Денисов о победе над «Динамо»: «Попытались исправиться за предыдущие матчи и показать это на поле»

Денисов высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России (4:1).

— «Спартак» не мог забить два матча подряд с игры. Сегодня целых 4 гола. С чем связываешь это? Что изменилось?

— Наверное, нашли какие-то взаимодействия. Что-то изменилось в голове. Мы попытались исправиться за предыдущие матчи и показать это на поле.

— Пишут, что с появлением Пруцева и Литвинова в опорной зоне «Спартак» стал опасней играть. Твои впечатления — это действительно так?

— У нас много качественных футболистов. Все будут играть и конкурировать за позицию. Когда играют русские молодые игроки, с ними всегда приятно находиться на поле конкретно мне, потому что я с ними хорошо знаком и у меня хорошее взаимопонимание с ними.

— Как бы то мог назвать отрезок, который был от матча с «Уралом до «Ахмата»? Одно очко в трех матчах. Что это было?

— Тяжелый отрезок. Мы старались сегодня выйти и доказать, что это в прошлом.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.