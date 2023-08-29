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Сегодня, 22:43

Чавес о поражении от «Спартака»: «Жаль, что проиграли, ведь это дерби»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал дебют за бело-голубых в игре со «Спартаком» (1:4) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как в России себя чувствуете?

— Очень рад, что оказался в России. Стараюсь изучать русский язык, обращаю внимание на футбольные термины.

— Что не получилось сегодня?

— Первый тайм сыграли очень плохо. Может быть, как-то недооценили свои силы. Во втором тайме собрались, забили один. Но, к сожалению, невозможно было сравнять счет, 4 гола.

— Слышал что-то о «Ростове»?

— На самом деле не очень много. Одноклубники очень хорошо отзывались о команде. Уверен, будет очень интересная игра и мы заработаем три очка.

— Такой удар в первом же матче, какие ощущения у вас?

— Конечно, жалко, что проиграли, потому что это было дерби, эль-класико, можно сказать. Но мы постараемся взять реванш.

3 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Ростовом» в 7-м туре РПЛ.

Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Луис Чавес
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