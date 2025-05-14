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14 мая 2025, 10:30

ЦСКА — «Зенит»: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России

Букмекеры ожидают выход «Зенита» в финал Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

ЦСКА и «Зенит» встретятся в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Санкт-Петербурге закончился в пользу хозяев со счетом 2:0. Победитель этого противостояния выйдет в так называемый суперфинал Кубка.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит

Комментатор Константин Генич считает, что в этом матче в Москве будет забито два или три гола.

«В первой игре, где у армейцев были вопросы по судейству, «Зенит» оказался сильнее. ЦСКА надо отыгрывать два мяча. Удастся ли это сделать? Большой вопрос. Да, сейчас ЦСКА на ходу, неплохо ротирует состав, Николич грамотно управляет командой. И всякое бывает в футболе. У «Зенита» впереди важный матч против «Ростова» в чемпионате. «Зенит» выглядит несбалансированно. Есть хорошие моменты, такие как индивидуальная игра Луиса Энрике, желание показать себя Лусиано, постоянная ротация на флангах Педро и Мостового, но травма Вендела дает о себе знать. Сложная игра, с точки зрения прогноза тоже. Я остановлюсь на своем любимом варианте — два-три гола в матче, так как качнуться может в любую сторону», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов также ждет, что игра не получится сверхрезультативной.

«Зенит» выиграл первый матч — экспериментальная оборона ЦСКА позволяла создавать моменты, и он комфортно победил. «Зенит» очень здорово играет в обороне, когда ведет в счете, а сейчас он ведет по сумме двух встреч. ЦСКА тоже хорошо играет в обороне при любом счете. У меня один вариант на этот матч — будет забито менее трех голов», — сказал Радимов «РБ Спорт».

Иван Обляков, Густаво Мантуан, Джамалутдин Абдулкадыров.ЦСКА — «Зенит»: кто выйдет в суперфинал? Онлайн-трансляция матча Кубка России

Несмотря на то что букмекеры оценивают шансы ЦСКА на победу по итогам 90 минут выше, чем шансы «Зенита», явным фаворитом двухматчевого противостояния являются петербуржцы: коэффициент на проход сине-бело-голубых в суперфинал составляет 1.13, на проход армейцев — 6.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит» (начало — в 19.30 мск).

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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