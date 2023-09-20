ЦСКА на своем поле в Москве сыграет с «Сочи» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Сочи» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 14.45. Ключевые события игры Кубка России доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА под руководством тренера Владимира Федотова набрал пять очков в группе А, где занимает второе место в турнирной таблице. Сочинцы располагаются на третьей строчке с 4 баллами.

Текстовая трансляция с самыми интересными событиями игры ЦСКА — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.