Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция матча Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Сочи» начнется в 14.45 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА на своем поле в Москве сыграет с «Сочи» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Сочи» можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 14.45. Ключевые события игры Кубка России доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА под руководством тренера Владимира Федотова набрал пять очков в группе А, где занимает второе место в турнирной таблице. Сочинцы располагаются на третьей строчке с 4 баллами.

Текстовая трансляция с самыми интересными событиями игры ЦСКА — «Сочи» будет доступна на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. ЦСКА против «Сочи», матчи «Зенита» и «Ростова»: онлайн-трансляция дня Кубка России

Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина
Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
ЦСКА против «Сочи», матчи «Зенита» и «Ростова»: онлайн-трансляция дня Кубка России
Зделар из-за рождения сына пропустит матч ЦСКА с «Сочи» в FONBET Кубке России
«Урал» — «Локомотив»: Дзюба в запасе на матч FONBET Кубка России
ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России
«Урал» — «Локомотив»: прямая трансляция матча Кубка России
В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии Ушакова, который получил сотрясение мозга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии Ушакова, который получил сотрясение мозга

«Урал» — «Локомотив»: прямая трансляция матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости