«Урал» дома в Екатеринбурге примет «Локомотив» в матче группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Урал» — «Локомотив» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 14.55. Ключевые события встречи Кубка России доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными моментами матча «Урал» — «Локомотив».

Команда тренера Виктора Гончаренко занимает четвертое место с тремя очками в турнирной таблице группы B. Коллектив Михаила Галактионова с шестью баллами располагается на второй строчке.

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