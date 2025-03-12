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12 марта 2025, 09:45

ЦСКА — «Динамо»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск

ЦСКА и «Динамо» проведут матч в Кубке России 12 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

ЦСКА и «Динамо» проведут первый матч полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Кубке России. Отслеживать ключевые события игры ЦСКА — «Динамо» можно также в матч-центре нашего сайта.

Транслировать встречу в прямом эфире будут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
12 марта 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Динамо

ЦСКА занял первое место в группе С пути РПЛ и в четвертьфинале обыграл «Рубин» (3:0 по сумме двух встреч). Московское «Динамо» финишировало вторым в группе А и в первом раунде плей-офф выиграло у «Локомотива» (2:2, пенальти — 4:3).

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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