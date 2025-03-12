«Ростов» и «Зенит» встретятся в первом матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Начало игры на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону — в 18.15 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть матч также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции федерального телеэфира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

12 марта 2025, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Ростов» занял второе место в своей группе и в четвертьфинале пути РПЛ обыграл «Спартак» (3:1 по сумме двух встреч). «Зенит» в своей группе финишировал первым и в 1/4 обыграл «Ахмат» (5:1).