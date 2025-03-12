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Семин удивился вылету «Краснодара» из Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет «Краснодара» из FONBET Кубка России. 11 марта краснодарцы дома уступили «Ахмату» (1:2) в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов.

«В целом, удивлен, что «Краснодар» вылетел. Кубок — один из титулов. За него идет борьба. Один из призов нашего чемпионата», — сказал Семин «СЭ».

Жеребьевка полуфинала пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет 12 марта по окончании матча полуфинала финала пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».

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Юрий Семин
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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