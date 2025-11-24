ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) сыграют в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России 26 ноября
ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) встретятся в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
В первом матче махачкалинское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0.
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