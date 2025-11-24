ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) встретятся в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче махачкалинское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0.

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