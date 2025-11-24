«Арсенал» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Арсенал» и «Рубин» сыграют в 1/4 финала пути регионов Кубка России 25 ноября
«Арсенал» и «Рубин» сыграют в 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Арсенал» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
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