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26 ноября 2025, 20:14

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» по пенальти в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России

Руслан Минаев
ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 2:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1 (пенальти — 5:4). Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

У гостей на 8-й минуте счет открыл Андрес Аларкон. Хозяева сравняли счет благодаря автоголу Аларкона на 68-й минуте. На последней минуте основного времени хавбек Матия Попович вывел ЦСКА вперед.

В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 5:4. Первый матч завершился победой клуба из Дагестана — 1:0.

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России и сыграет с «Краснодаром», который по сумме двух матчей прошел «Оренбург» (3:1, 4:0). Махачкалинское «Динамо» сыграет во втором этапе 1/4 финала пути регионов с победителем матча «Нефтехимик» — «Ростов». Игра пройдет 26 ноября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Динамо Мх
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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
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