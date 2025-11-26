ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» по пенальти в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1 (пенальти — 5:4). Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

У гостей на 8-й минуте счет открыл Андрес Аларкон. Хозяева сравняли счет благодаря автоголу Аларкона на 68-й минуте. На последней минуте основного времени хавбек Матия Попович вывел ЦСКА вперед.

В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 5:4. Первый матч завершился победой клуба из Дагестана — 1:0.

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России и сыграет с «Краснодаром», который по сумме двух матчей прошел «Оренбург» (3:1, 4:0). Махачкалинское «Динамо» сыграет во втором этапе 1/4 финала пути регионов с победителем матча «Нефтехимик» — «Ростов». Игра пройдет 26 ноября.