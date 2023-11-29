Гафин — о победе над «Зенитом»: «Сегодня «Динамо» показало одну из лучших игр в сезоне»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочется поблагодарить зрителей, которые пришли в такой морозный день. Надеюсь, они получили удовольствие от сегодняшнего футбола. Сегодня наша команда показала одну из лучших игр в сезоне. Мы показали мастерство и характер. Карраскаль? Надо пересмотреть повтор», — сказал Гафин.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».