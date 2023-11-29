Гафин: «Желаем «Зениту» хорошего пути в Санкт-Петербург. Сейчас метель, нужно хорошо долететь»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о трэш-токе перед матчем 1/4 финала FONBET Кубка России против «Зенита» (1:0).

«Счетчик «Динамо»? Никак не отношусь к троллингу. Оскорбительная кричалка? У каждого свой культурный уровень и предел. Нравится или не нравится, но если это подогревает градус интереса к матчу, наверное, это допустимо. Главное — не переходить красные линии. Я никак к этому не отношусь. Что можно сказать «Зениту»? Желаем хорошего пути в Санкт-Петербург. Сейчас метель, нужно вовремя улететь и хорошо долететь», — сказал Гафин.

Перед матчем в Москве команды обменялись оскорбительными репликами с соцсетях.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».