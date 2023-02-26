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Сегодня, 10:52

Чернов — об игре против Дзюбы: «Игрок такого качества не может растерять форму за 4 месяца»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» высказался об игре против нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

22 февраля красно-белые выиграли у «Локомотива» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Единственный гол забил хавбек Данил Пруцев.

«Артем — высокий и мощный форвард. Мы не первый раз встречаемся на футбольном поле против друг друга. Он знает мои сильные качества, я знаю его. В целом, главное, что мы ему не дали забить. Игрок такого качества не может растерять свою форму за 4 месяца. Он тренировался индивидуально это время, выполнял хороший объем работы», — сказал Чернов «СЭ».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Артем Дзюба
Никита Чернов
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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