«Волга» выступила с заявлением после инцидента с бананом и Венделом на матче с «Зенитом»

«Волга» выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жесткая и принципиальная позиция. Мы сделаем все, что от нас зависит , чтобы разобраться с возникшей ситуацией!

«Волга» всегда осуждала, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы! В ближайшее время , надеемся будет установлена личность нарушителя», — говорится в заявлении.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.