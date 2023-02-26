Рианчо поделился мнением о ситуации Вендела в матче «Зенита» с «Волгой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал инцидент с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

«Необразованные и расистские люди существуют во всем мире. Россия не исключение! Таких людей нужно изгнать из мира спорта. Уедет ли Вендел из России после инцидента? Не думаю. В России нет расизма!» — сказал Рианчо Metaratings.ru

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.