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Силкин: «Очень рад, что «Динамо» прошло дальше в Кубке России»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о результате ответного матча между бело-голубыми и «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла 28 ноября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

«Обе команды играли очень надежно в обороне и пытались не пропустить, но Константин Тюкавин забил классный гол. «Динамо» прошло дальше, и я этому очень рад, но «Локомотив» тоже остался в Кубке России и может еще встретиться», — цитирует Силкина Vprognoze.ru.

«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в серии пенальти (4:3) после ничейного счета по сумме двух игр (2:2) и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Железнодорожники отправились во второй этап четвертьфинала Пути регионов турнира.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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