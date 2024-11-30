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Гендиректор «Акрона» о жеребьевке Кубка: «Рады, что к нам приедет «Спартак». Опыт побед над ними у нас есть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в комментарии для «СЭ» оценил итоги жеребьевки четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы рады, что к нам придет «Спартак». У нас подряд матчи с московскими командами и «Крыльями Советов». Все ложится в одну неделю и пройдет в Самаре. В идеале хотелось бы повторить победу над «Спартаком», как это уже однажды было. Но все же это совершенно две разные игры: команды обновились. С точки зрения итога, конечно, хотелось бы пройти дальше. А опыт побед над «Спартаком» у нас есть», — сказал Власов «СЭ».

Матчи второго этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут 11-13 марта. Победители пар выйдут в первый этап полуфинала Пути регионов турнира. Проигравшие вылетят из Кубка России.

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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