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«Еще зимой «Рубин» должен был расстаться со Слуцким». Мостовой — о поражении от «Енисея»

Мостовой отреагировал на поражение «Рубина» от «Енисея»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о гостевом поражении «Рубина» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Сперва поздравлю «Енисей». Молодцы ребята, крупно выиграли. Хотя три гола — это мало, тут должно было быть четыре минимум. Более того, команда на ходу в РПЛ и борется за попадание в финал. Историческое событие для них — выйти в полуфинал. Поэтому здесь восторг, и они должны пользоваться этим моментом и получать удовольствие. «Рубину» стоило еще зимой расстаться со Слуцким, потому что идет уже перегиб. Там все время идут отговорки, то одно плохое, то другое. Команда находится на одиннадцатом месте в чемпионате, плетется непонятно где и думает о том, как бы им сохранить прописку. С возможностями «Рубина» должны как минимум за шестерку бороться, а у них провал за провалом. В «Спартаке» за это время тренера бы уже раза три заменили», — сказал Александр Мостовой корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Отметим, что «Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Помимо красноярцев, в полуфинал также вышло московское «Динамо», которое 19 апреля победило «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти). Сегодня, 20 апреля, пройдут еще две четвертьфинальные встречи: «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля.

Александр Мостовой
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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