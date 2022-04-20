Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о гостевом поражении «Рубина» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Сперва поздравлю «Енисей». Молодцы ребята, крупно выиграли. Хотя три гола — это мало, тут должно было быть четыре минимум. Более того, команда на ходу в РПЛ и борется за попадание в финал. Историческое событие для них — выйти в полуфинал. Поэтому здесь восторг, и они должны пользоваться этим моментом и получать удовольствие. «Рубину» стоило еще зимой расстаться со Слуцким, потому что идет уже перегиб. Там все время идут отговорки, то одно плохое, то другое. Команда находится на одиннадцатом месте в чемпионате, плетется непонятно где и думает о том, как бы им сохранить прописку. С возможностями «Рубина» должны как минимум за шестерку бороться, а у них провал за провалом. В «Спартаке» за это время тренера бы уже раза три заменили», — сказал Александр Мостовой корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Отметим, что «Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Помимо красноярцев, в полуфинал также вышло московское «Динамо», которое 19 апреля победило «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти). Сегодня, 20 апреля, пройдут еще две четвертьфинальные встречи: «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля.