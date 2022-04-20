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«Рубин» на выезде проиграл «Енисею» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России

«Рубин» проиграл «Енисею» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Енисея» празднуют гол в ворота «Рубина».
Фото ФК «Енисей»

«Рубин» на выезде проиграл «Енисею» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:3.

В составе красноярцев дубль сделал Андрей Окладников, еще один мяч на счету Никиты Глушкова. Единственный гол казанцев забил Герман Онугха.

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Помимо красноярцев, в полуфинал также вышло московское «Динамо», которое вчера победило «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти). Сегодня, 20 апреля, пройдут еще две четвертьфинальные встречи: «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
3:1
Рубин
Голы
Окладников, 12 (1:0), Окладников, 32 (2:0), Глушков, 39 (3:0), Онугха, 86 (3:1)
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Марков, 69) Феррейра Зотов Глушков (Саная, 68) Раздорских (Ломакин, 83) Иванов (Канаплин, 56) Бевеев Ланин Окладников (Молтенинов, 83)
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев (Апшацев, 70) Зотов Тальби Бакаев (Онугха, 46) Ломовицкий (Фаттахов, 70) Зуев (Кузнецов, 46) Мусаев Самошников (Савицкий, 90) Лисакович
Предупреждения
Кичин 56’  -  Кузнецов 60’, Мусаев 63’
Судьи
Шадыханов (Москва) Шаламберидзе (Москва) Кобзев (Москва)

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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