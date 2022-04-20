«Рубин» на выезде проиграл «Енисею» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России

«Рубин» на выезде проиграл «Енисею» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:3.

В составе красноярцев дубль сделал Андрей Окладников, еще один мяч на счету Никиты Глушкова. Единственный гол казанцев забил Герман Онугха.

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Помимо красноярцев, в полуфинал также вышло московское «Динамо», которое вчера победило «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти). Сегодня, 20 апреля, пройдут еще две четвертьфинальные встречи: «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).