Слуцкий заявил, что не собирается покидать пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (1:3) заявил, что не собирается уходить в отставку.

— Понятно, что провалили первый тайм: не попали в эпизоды, не нашли зону отбора, неправильно передвигались, перестраивались медленно. После изменений сравняли игру, играли со взаимными шансами.

— Не планируете подавать в отставку?

— Не планирую.

«Рубин» начал свое выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, подопечные Леонида Слуцкого обыграли волгоградский «Ротор» (2:1). Казанский клуб становился победителем турнира в сезоне-2011/12.