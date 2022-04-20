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Сегодня, 17:01

Слуцкий заявил, что не собирается покидать пост главного тренера «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин».

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (1:3) заявил, что не собирается уходить в отставку.

— Понятно, что провалили первый тайм: не попали в эпизоды, не нашли зону отбора, неправильно передвигались, перестраивались медленно. После изменений сравняли игру, играли со взаимными шансами.

— Не планируете подавать в отставку?

— Не планирую.

«Рубин» начал свое выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, подопечные Леонида Слуцкого обыграли волгоградский «Ротор» (2:1). Казанский клуб становился победителем турнира в сезоне-2011/12.

БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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