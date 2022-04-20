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Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енисея» в Кубке

Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енисея» в Кубке России
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение со счетом 1:3 в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

— Мы по ходу сезона превратились в группу игроков и не были ни сборах этим вариантом состава. Команда будет сильнее, чем набор игроков. В этих условиях нужно сделать все, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

— Есть мысли, как выйти из этой ситуации?

— Играть каждую игру. Мы ничего не наиграем. Люди на сборах готовятся, чтобы поставить игру. А у нас месяц до конца с пятью играми. Нет возможности наиграть что-то. У нас 10 игроков и мы их восстанавливаем только. Нужно хотя бы этой группой игроков готовиться, добиваться результата за счет характера. Может быть, будут наработки.

«Рубин» в последних шести матчах в различных турнирах однажды сыграл вничью и пять раз уступил.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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