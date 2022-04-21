Панов: «Я бы не удалял Гбамена»

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов оценил судейство в кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1).

«Гбамена я бы все-таки не удалял. Считаю, тот фол все же не тянул на желтую карточку. Какая-то странная трактовка правил. Нет единого подхода. Кого-то наказывают, кого-то прощают. Я бы просто ограничился назначение штрафного. Все-таки дерби. Можно было в той ситуации оставить команды в равных составах. С другой стороны, Гбамен первую карточку получил за разговоры. Зачем?» — сказал Панов.

Полностью интервью с Пановым можно прочитать здесь.