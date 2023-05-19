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Сегодня, 15:13

Тошич о Кубке России: «ЦСКА приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями с корреспондентом «СЭ» от суперфинала FONBET Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Краснодаром».

«Я как бывший футболист и действующий болельщик ЦСКА очень надеюсь, что наконец пришло время выиграть трофей. Очень долго все болельщики ждут этого момента. ЦСКА в прошлом приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе. Надеюсь, что пришел этот момент. Я верю в команду», — сказал Тошич «СЭ».

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».

В прошлом году обладателем Кубка России стал «Спартак», который обыграл в финале «Динамо» со счетом 2:1.

Зоран Тошич
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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