Тошич о Кубке России: «ЦСКА приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями с корреспондентом «СЭ» от суперфинала FONBET Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Краснодаром».

«Я как бывший футболист и действующий болельщик ЦСКА очень надеюсь, что наконец пришло время выиграть трофей. Очень долго все болельщики ждут этого момента. ЦСКА в прошлом приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе. Надеюсь, что пришел этот момент. Я верю в команду», — сказал Тошич «СЭ».

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».

В прошлом году обладателем Кубка России стал «Спартак», который обыграл в финале «Динамо» со счетом 2:1.