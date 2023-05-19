РФС готов предоставить всем клубам-участникам FONBET Кубка России по 200 билетов на финал турнира

Все клубы, которые принимали участие в текущем сезоне FONBET Кубка России, получили письмо из РФС. В нем организация выражает готовность выделить 200 билетов на финал турнира.

«РФС готов предоставить для каждого клуба по 100 пригласительных билетов для команды и 100 пригласительных для болельщиков клуба на финал Кубка», — приводит «РБ Спорт» содержание письма за подписью генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Также отмечается, что ответ по количеству билетов клубы должны дать до 25 мая. Всего в нынешнем розыгрыше Кубка России участвовали 103 команды.

В суперфинале турнира встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет 11 мая в «Лужниках» в Москве.