Сперцян — о Кубке России: «Первый трофей в истории — наша мечта и цель»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России.

«Нам важно выигрывать каждый матч и готовиться к суперфиналу Кубка России. О матче с ЦСКА не думали, была цель — обыграть «Ростов». Еще есть время, будем готовиться обыгрывать ЦСКА сначала в чемпионате, потом «Ахмат», потом и суперфинал. Первый трофей в истории — наша мечта и наша цель. Есть некая ротация, потому что много игр, травмы, где-то тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова полузащитника.

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» сыграют с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.