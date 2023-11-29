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Сегодня, 21:48

Булыкин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» в Кубке России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом» (1:0).

«Фаворитом был «Зенит», но «Динамо» хорошо сыграло и реализовало свой момент, хотя было много шансов отличиться еще. Смолов здорово пробил и убежал от игроков, этим моментом «Динамо» победило. Понятное дело, что здесь два противостояния и второе будет намного важнее, чем это первое», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11345675-bulykin-prokommentiroval-porazhenie-zenita-v-matche-s-dinamo-v-kubke-rossii.html
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