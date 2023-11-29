Гладилин отметил, что у «Спартака» отсутствует стабильность

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у красно-белых нет поставленной игры, из-за чего у команды отсутствует стабильность.

«Нет никакой стабильности у «Спартака». Как только нет самоотдачи и полной выкладки, то команда может потерять очки и даже проиграть любому сопернику, который сейчас играет в высшей лиге», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

29 ноября «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет 12-14 марта на домашнем стадионе московской команды.