Масалитин назвал нелепым удаление Мойзеса в матче с «Ростовом»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между армейцами и «Ростовом» (1:1).

«В первом тайме еще была игра, команды играли, пытались что-то создать. Пытались в прессинг играть, пытались ошибками пользоваться, в частности «Ростов». Но ЦСКА быстро сравнял счет. Но второй тайм уже доигрывали по счету, никто не хотел рисковать. Но потом это нелепое удаление Мойзеса... В конце «Ростов», конечно, получил преимущество, особенно в борьбе «на втором этаже», чем и пытался воспользоваться. Но не получилось. Команды во втором тайме активность снизили», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Защитник ЦСКА Мойзес был удален с поля на 78-й минуте встречи. Он остановил рукой мяч, который прокидывал форвард ростовчан Николай Комличенко.

Ответная игра между командами состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.