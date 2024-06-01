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Бистрович — о суперфинале Кубка России: «Ожидаем нашу победу. Мы готовились всю неделю»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России.

— Ожидания от матча и соперника?

— Ожидаем нашу победу. Мы готовились всю неделю. Надеемся показать наш футбол.

— Тяжело ли было настроиться на матч из-за вылета из РПЛ?

— Да, было тяжело. Работали на два фронта [Кубок и РПЛ]. Не повезло в чемпионате. Но мы будем готовиться к завтрашнему матчу, — сказал Бистрович.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.

Кристиян Бистрович
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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