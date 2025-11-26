Болельщики «Спартака» подготовили баннер в память о Симоняне к матчу с «Локомотивом»: «99 лет верности и чести»
Болельщики «Спартака» вывесили баннер в честь бывшего нападающего команды Никиты Симоняна на ответном матче против «Локомотива» в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.
23 ноября стало известно, что Симонян скончался на 100-м году жизни.
«Никита Павлович Симонян — 99 лет верности и чести», — говорится в тексте баннера.
Также перед игрой состоялась минута молчания.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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