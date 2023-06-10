Бабаев: «Призовые Кубка России — очень серьезное подспорье для бюджета»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о пополнении бюджета в случае победы в суперфинале FONBET Кубка России.

«Призовые Кубка России — это очень серьезное подспорье для бюджета. Достаточно сказать, что в прошлом ярком финале между «Спартаком» и «Динамо» призовой фонд финала составил 152 миллиона рублей. Сегодня победитель финала может рассчитывать на сумму 320-350 миллионов рублей в зависимости от билетной выручки. Мы видим, что доходы выросли колоссально. Для любого клуба, в том числе и для ЦСКА, это ощутимая часть бюджета. Особенно это важно для клубов ФНЛ, «Акрон» заработал порядка 40 миллионов. А для них это еще более ощутимая часть бюджета. Тем самым, клубы более серьезно подходят к турниру. Раньше практиковали дублирующие составы, сейчас у клубов максимально серьезное отношение. Растет мотивация, зрелищность и качество турнира», — приводит слова Бабаева matchtv.ru.

Армейцы сыграют в суперфинале Кубка России против «Краснодара». Матч пройдет 11 июня в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.