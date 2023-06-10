«Акрон» и «Урал» откроют парад перед финалом FONBET Кубка России

Стали известны некоторые подробности финального матча FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, организаторы хотят подчеркнуть важность турнира, который объединяет всю футбольную Россию: в нынешнем розыгрыше участвовало 103 команды.

Волонтеры пронесут по стадиону флаги с эмблемами всех клубов, причем впереди будут «Акрон» — главное открытие турнира — и «Урал», уступивший «Краснодару» в решающем матче Пути регионов.

Также круг почета совершат и представители клубов — в основном, это персонал. Тренеров и игроков будет мало.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.