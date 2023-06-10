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Сегодня, 12:40

На суперфинал FONBET Кубка России реализовали более 46 тысяч билетов

Виталий Косик
Корреспондент
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На суперфинал FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» реализовано более 46 тысяч билетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на РФС.

«По состоянию на утро 10 июня на суперфинал Кубка России реализовано более 46 тысяч билетов», — заявили в пресс-службе союза.

Матч между командами состоится завтра, 11 июня, на стадионе «Лужники». Вместимость арены на этом матче — не более 55 тысяч зрителей. Для покупки билета необходим Fan ID.

На самом матче запланировано выступление реп-исполнителя Басты, а гимн России исполнит певица Полина Гагарина.

Источник: РИА Новости
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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