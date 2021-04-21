Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу Ивицы Олича на посту главного тренера армейцев.

— Результаты в ключевых матчах неудовлетворительные. Это может как-то повлиять на судьбу Ивицы Олича?

— Что значит в ключевых матчах? То есть вы считаете, что три очка с «Ротором» важнее, чем три очка с «Сочи»? По-моему, вопрос не совсем корректный. Человек меньше месяца находится в команде, а вы предлагаете делать какие-то выводы, подвергать кого-то критике. Проигрывает вся команда вместе с менеджментом и руководством, выигрывает так же. Поэтому пытаться сейчас найти крайних... Считаю, что с «Локомотивом» нам не очень повезло, с «Сочи» играли действительно плохо.

21 апреля ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3 в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. В турнирной таблице Тинькофф РПЛ армейцы идут на пятой строчке.

(Севастиан Терлецкий)