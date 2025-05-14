Мостовой связал незабитый пенальти Соболева с кармой: «Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на незабитый пенальти нападающего «Зенита» Александра Соболева в послематчевой серии против ЦСКА в ответной игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Карма существует. Соболев был в «Спартаке», его с ним связывают. Но таких примеров тысячи — Круговой сидел в «Зените», а сегодня помог ЦСКА. Но бить пенальти как Соболев — непозволительно. Если бы я был на поле, разорался бы просто. Таким ударом ты унижаешь партнеров и закапываешь себя. Ударь нормально! Например, Мантуан не забил, но удар был», — сказал Мостовой «СЭ».

По сумме двух матчей счет был ничейным — 2:2. В серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.

В матче за трофей армейцы сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».