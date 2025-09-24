«Велес» — «Ротор»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Велес» и «Ротор» сыграют в Кубке России 24 сентября

«Велес» и «Ротор» встретятся в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра на стадионе «Труд» в Подольске начинается в 14.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 14:30. Труд (Подольск)

Ключевые события и результат игры «Велес» — «Ротор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру «Велес» — «Ротор» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 14.25 мск, за 5 минут до игры.

«Велес» на предыдущей стадии обыграл «Космос» (4:1). «Ротор» начинает свое участие в этом розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.