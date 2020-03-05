Артем Ребров: «Хочется прожить матч с ЦСКА еще раз»
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА (3:2).
— Спасибо за этот день, — написал Ребров в Instagram. — За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и конечно за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч еще раз и не упустить ни одной мелочи. Идем дальше.
Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и конечно за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч ещё раз и не упустить ни одной мелочи ??? Идём дальше ? ??? #ребров32 #спартакмосква #открытиеарена #лучшийстадион #лучшаяподдержка #лучшаякоманда #лучшийденьрождения
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