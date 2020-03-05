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Артем Ребров: «Хочется прожить матч с ЦСКА еще раз»

18:59
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Кубка России над ЦСКА (3:2).

— Спасибо за этот день, — написал Ребров в Instagram. — За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и конечно за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч еще раз и не упустить ни одной мелочи. Идем дальше.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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