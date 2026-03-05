«Локомотив» победил «Арсенал» в Кубке России
«Локомотив» на выезде победил тульский «Арсенал» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Игра проходила на «Арене Химки».
У гостей голы забили Евгений Морозов и Артем Карпукас. У хозяев отличился Кирилл Большаков.
Во втором тайме хавбек железнодорожников Алексей Батраков не реализовал пенальти.
«Локомотив» вышел в следующий раунд Кубка России. Команда Михаила Галактионова в первом этапе полуфинала Пути регионов сыграет с «Крыльями Советов».
«Арсенал» покинул турнир.
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