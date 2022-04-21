«Москва должна выиграть». Кавазашвили о жеребьевке полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Матчи будут боевыми, потому что и «Динамо», и «Спартак» — это огромный раздражитель для тех команд, которые претендуют выйти в премьер-лигу. «Енисей» всегда был именно той сибирской командой, которая выступает очень прилично. Это край шикарный, богатый, в плане финансов у них проблем никогда нету, они со всей Сибири собирают лучших футболистов, которых могут. Но, к сожалению, есть у них недостаток — никак не могут задержаться в премьер-лиге.

Москва, бесспорно, должна выиграть, но «Алания» — очень неудобный соперник. Они по матчу с «Зенитом» показали, что умеют играть. «Енисей» попрет и сделает силовой футбол «Спартаку», это бесспорно, но «Спартак», как ни странно, уже при Ваноли начал играть неплохо. Думаю, что красно-белые должны быть в финале и надеюсь, что в конце мая мы увидим чудесную финальную игру «Спартак» — «Динамо», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.