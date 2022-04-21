Заурбек Плиев: «Не сомневаюсь, что полуфинальная кубковая встреча будет интересной»

Защитник «Динамо» Заурбек Плиев порассуждал о сопернике бело-голубых по полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России — владикавказской «Алании», за которую он выступал с 2011 по 2014 год.

«Нам попался очень хороший соперник, что они и доказали в игре с «Зенитом». Будем готовиться, отдадим все силы, чтобы выйти в финал. Мы играли с «Аланией» на сборах, и та встреча тоже была непростой. Команда играет в атакующий и где-то даже наглый футбол с большой самоотдачей. Не сомневаюсь, что встреча будет интересной, тем более что мы играем дома при своих болельщиках», — цитирует Плиева сайт «Динамо».

Матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.