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Кирилл Новиков считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Спартак»

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Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Понятно, что у команд премьер-лиги есть определенные преимущества, но в одной отдельно взятой игре может случится, что угодно. Команды доказали, что они не такие простые, как могло кому-то показаться в ФНЛ, поэтому их рассудит игра. В финале вижу «Динамо» — «Спартак», но все же может быть, что угодно. Предсказать что-либо очень тяжело. Болею за «Динамо», конечно», — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Новиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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