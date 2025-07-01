Талалаев — о соперниках в Кубке: «У «Балтики» две московские команды, которые ставят грандиозные задачи»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о жеребьевке FONBET Кубка России.

— Как вам жеребьевка Кубка?

— По счастливой случайности из семи первых матчей мы играем два дома. Плюс будут соперники из топ-6. И наложился еще Кубок. Конечно, две московские команды, которые ставят грандиозные задачи. Плюс «Акрон». Заур Тедеев вообще неплохо работает, мы знакомы. «Зенит» сделал нам предложение сыграть товарищеский матч, спасибо им!

— До перехода Юрана в Турции сообщали, что вас активно звал Садыгов в клуб «Серик Беледиеспор». Было ли что-то подобное?

— У меня очень хорошее общение с Туфаном Садыговым. Могу сказать только это.

— Что скажете о футболистах, которые уже покинули клуб?

— Каждому из ребят, которые работали с нами, пожали руки и сказали спасибо. С Лисаковичем не сказали друг другу прощай. Мне очень нравятся нестандартные люди. Очень качественный футболист.

Из восьми новичков четырех мы давно знали, вели, контролировали. И это не только россияне. Благодарю спортивный отдел и футболистов, которые согласились перейти.

— «Сьон» может расстаться с Миранчуком. Не хотели бы его?

— Я бы двумя руками. Но у нас есть определенные ограничения. В отдельных случаях раздвигаются, но пока мы не на том уровне.