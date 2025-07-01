Футбол
1 июля, 12:26

Митрофанов — о жеребьевке Кубка России: «Никто из клубов не попросил техническую запись»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал процедуру жеребьевки FONBET Кубка России.

— Жеребьевка Кубка России должна проводиться в прямом эфире?

— Ранее проводилась немного другая жеребьевка. Впервые в году мы проводили ее сразу одну на весь турнир. Все этапы соревнования вплоть до финала. Жеребьевка проводилась не 20 минут, коллеги провели в студии около трех часов.

Учитывая прошлые года мы поняли, что жеребьевка не вызывает такого интереса, а представители клубов на нее давно не ходят. Техническая запись имеется — в полном варианте и очищенная от перерыва. Специально сняли, чтобы была нарезка и для новостных сюжетов, и чтобы это можно было использовать в течение всего сезона. В выходной день люди отдыхали, и чья-то пресс-служба создала эксцесс.

— Кто-то из клубов попросил техническую запись?

— Никто не попросил техническую запись.

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ Кубка России состоялась в воскресенье, 29 июня. В московском «Динамо», которое попало в группу B вместе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи», раскритиковали подход к проведению жеребьевки.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
Максим Митрофанов
