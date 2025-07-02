Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

2 июля, 09:13

В «Динамо» ответили Митрофанову на слова о жеребьевке Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о словах генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о жеребьевке FONBET Кубка России.

«С Максимом Львовичем могу только согласиться — эксцесс с жеребьевкой, действительно, был допущен, такого еще никогда не было. Ну и очевидно, что под отдыхающей он имел в виду явно не нашу пресс-службу. Поскольку наша пресс-служба вместе с руководством, тренерским штабом и вами, журналистами — спасибо, кстати, вам за это — в это время была на масштабной пресс-конференции Братского кубка возле «ВТБ Арены». Вряд ли ему об этом не доложили. Кто там у них отдыхал, не знаю, пусть сами разбираются», — сказал Пивоваров «СЭ».

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ Кубка России состоялась в воскресенье, 29 июня. В московском «Динамо», которое попало в группу B вместе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи», раскритиковали подход к проведению жеребьевки.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
Максим Митрофанов
Читайте также
Скандальная украинская фигуристка Баюл вынуждена продать дом в США: у нее нет работы и денег
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Что говорят о Сергее Бобровском перед сезоном НХЛ 2025/26
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
КДК накажет «Локомотив» и ЦСКА за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака»
Почему Талалаев не отбыл дисквалификацию в Кубке?
«Убили такую сказку». КДК присудил техническое поражение «Фанкому» — первым любителям, которые дошли до пятого раунда Кубка
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: видеообзор матча
Кубок России, результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх обыграло «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ФОКСИ

    Карпин и заговор - это родное для него...игры еще не начались, но уже поиски причин БЕЗ ПРИЗОВ, уже найдены....

    02.07.2025

  • Bibigon2020

    вот щас не понял, РФС виноват в том, что вместо того, чтобы быть на жеребьевке кубка России Динамо организовало "масштабную пресс-конференцию" перед товарищеским матчем?

    02.07.2025

  • Ganimed

    Валер, ну как тебе не стыдно, ааа?! :face_with_symbols_over_mouth:Не успел прийти, уже пряники канючишь, а они в этой године достанутся сотенцам, по видимому:joy:

    02.07.2025

  • 3126389s@mail.ru

    Мусора всегда чем-то недовольны !

    02.07.2025

    • Талалаев — о соперниках в Кубке: «У «Балтики» две московские команды, которые ставят грандиозные задачи»

    Митрофанов о жеребьевке Кубка: «С точки зрения открытости все было на очень высоком уровне»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости