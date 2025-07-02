В «Динамо» ответили Митрофанову на слова о жеребьевке Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о словах генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о жеребьевке FONBET Кубка России.

«С Максимом Львовичем могу только согласиться — эксцесс с жеребьевкой, действительно, был допущен, такого еще никогда не было. Ну и очевидно, что под отдыхающей он имел в виду явно не нашу пресс-службу. Поскольку наша пресс-служба вместе с руководством, тренерским штабом и вами, журналистами — спасибо, кстати, вам за это — в это время была на масштабной пресс-конференции Братского кубка возле «ВТБ Арены». Вряд ли ему об этом не доложили. Кто там у них отдыхал, не знаю, пусть сами разбираются», — сказал Пивоваров «СЭ».

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ Кубка России состоялась в воскресенье, 29 июня. В московском «Динамо», которое попало в группу B вместе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи», раскритиковали подход к проведению жеребьевки.